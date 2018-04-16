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Bor’da uyuşturucu tacirlerine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Ekipler Bor ilçesinde bazı adreslere operasyon yaptı.

Bor’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Ekipler Bor ilçesinde bazı adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda G.K., S.B., H.C.K., ve G.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.
G.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 88 adet fişeklenmiş satışa hazır Esrar maddesi, 207 gram Esrar maddesi, 334 adet Ecstasy hap, 53,40 gram parçalanmış Ecstasy hap ele geçirildi.
Bor ilçesi eski köy garajı girişinde S. B. isimli şahsın otomobilinde durduran ekipler 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. İfadeleri alınan şahıslardan H.C.K. isimli şahıs Uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı cezaevi kurumuna teslim edildi. Diğer şahısların ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bor’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Bor’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Bor’da uyuşturucu tacirlerine darbe

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