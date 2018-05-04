Bor'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adnan ÇELEBİ NİĞDE,(DHA) NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Niğde polisi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 19 ev ve 5 iş yerine operasyon yaptı. Bu adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda, esrar, uyuşturu hap, 2 ruhsatsız tüfek, muşta ve yasadışı bıçak ele geçirdi. Şüpheli olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar
Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum