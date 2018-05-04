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Bor'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adnan ÇELEBİ NİĞDE,(DHA) NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Niğde polisi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 19 ev ve 5 iş yerine operasyon yaptı. Bu adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda, esrar, uyuşturu hap, 2 ruhsatsız tüfek, muşta ve yasadışı bıçak ele geçirdi. Şüpheli olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

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