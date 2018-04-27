Bornova’da kaçak akaryakıt operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Bornova ilçesinde, gümrük kaçağı mazot satışı yapan Ş.U. (54), 4 bin 400 litrelik akaryakıtla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova’da kamyon ve TIR otoparkı olarak kullanılan iş yerinde gümrük kaçağı mazot satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, toprak altına gömülü halde plastik akaryakıt tankı bulundu. İş makinesiyle kazılarak, çıkarılan depodan 4 bin 400 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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