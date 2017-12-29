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Boru hattından ham petrol hırsızlığına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 20:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ali KADI- Malik GÖDELİNER/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinden geçen Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'ndan 5 ton ham petrol çalan 5 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'ndan ham petrol çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, boru hattının 169'uncu kilometresinden ham petrol çalındığını tespit etti. Özel düzenekle hattan çaldıkları ham petrolü kamyon kasasına yerleştirdikleri depolara dolduran B.E., K.Y., R.E., M.A. ve A.T. kısa sürede yakalandı. Sorgulanan 5 şüpheli, daha sonra mahkemeye sevk edildi.

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