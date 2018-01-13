Boru patladı, ev ve iş yerleri kanalizasyon suyuyla doldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kavşak çalışması sırasında kanalizasyon borusunun patlaması sonucu ev ve iş yerlerini kanalizasyon suyu bastı.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Hal Kavşağı'nda yüklenici firma tarafından yapılan kavşak çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı. Borunun önünün de tıkanması nedeniyle kanalizasyon suları Gayberli Mahallesi'ndeki rögarlardan ve ev ile iş yerlerinin tuvalet ve banyolarından çıkmaya başladı. Kısa sürede 3 ev ve 2 iş yeri kanalizasyon sularıyla doldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen KASKİ ekipleri, en yakından yerden tahliye yeri açarken, borunun tamiri için de çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun da ekibiyle birlikte mahalleye gelip, kanalizasyon sularının bastığı ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

'ZARARIM 200 BİN LİRA'

İş yeri kanalizasyon suyuyla dolan Mehmet Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Deposunun tamamen kanalizasyon suyuyla dolduğunu belirten Yılmaz, "Kanalizasyon suları iş yerimi bastı. 200 bin liraya yakın bir zararım var. Bütün mahallenin bu hale gelmesinin sebebi, alt geçit yapılıyor ana cadde üzerinde. Çalışmalar sırasında çakılan kazığın ana kanalizasyon borusunun üzerine çakılması sonucu borunun tıkanması. Bu nedenle mahalleyi kanalizasyon suyu bastı. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İsmail Özer ise evini yeni boyattığını belirterek, "Karayolları'nın alt geçit yapmasından dolayı, yüklenici firma kanalizasyonun üzerine kazık çaktığından dolayı evlerimizi tamamen su bastı. Şu anda benim evimin içinde 50 santimetre su var. Eşyam yok, evi yeni boyatmıştım. İçeride bir iki malzemem var ve onlar da suyun içinde, şu anda giremiyoruz" dedi.

Mahalle sakini Cuma Kabak da evindeki tüm eşyaların su içine kaldığını söyledi.