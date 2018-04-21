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Borunun içine düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’da spor aletinde spor yapan kadının cep telefonu borunun içine düştü.Adıyaman Yenimahalle 80.

Borunun içine düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı

Adıyaman’da spor aletinde spor yapan kadının cep telefonu borunun içine düştü.
Adıyaman Yenimahalle 80. Yıl Koşu parkında bulunan spor aletinde zayıflamak için spor yaban bir kadının cep telefonu borunun içine düştü. Cep telefonunu çıkartamayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri borunun içine düşün telefonu çıkartarak sahibine teslim etti.

Borunun içine düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı

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