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Boş arazide erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boş arazide 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.  Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında boş arazide hareketsiz yatan birini görenler jandarmaya haber verdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boş arazide 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında boş arazide hareketsiz yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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