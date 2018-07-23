Boş arazide erkek cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boş arazide 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında boş arazide hareketsiz yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum