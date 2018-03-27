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Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 20:36 | Son Güncelleme

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kağıt ve plastik toplayıcısı Hüseyin Sevim (57), erkek çocuğu E.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

İddiaya göre, 22 Mart akşamında Tuna Mahallesi'ndeki camiye yatsı namazı için giden vatandaşlar, cami yakınlarındaki boş alanda Hüseyin Sevim'i, E.G.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Çevredekiler tarafından çağrılan polisler, Hüseyin Sevim'i gözaltına aldı.

İfadesi alınan E.G. ise Hüseyin Sevim'in daha önce de para vererek kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. İstismar mağduru çocuğun okula gitmediği, zaman zaman Hüseyin Sevim ile atık malzeme topladığı öğrenildi. Mağdur çocuk koruma altına alınırken, istismar şüphelisi Hüseyin Sevim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana cinsel istismar Hüseyin Sevim

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BUNLAR GEÇEN DÜN İŞTE WAPURDA GENÇLERE SALDIRAN KİŞİ İLE BUNLAR AJAN DİYE SALDIRMISTI YA BUYRUN BURDAN YAKIN BEYLER NMAZINDA NİYAZİ DA ÖF OF BENDE DINDARIM ANA SUAN CUMA YA BIKEGITMEZ OLDUM SOĞUDU M ARTIK BU SEREFSIZLER YÜZÜNE HERSEYDEN ARTIK EVE YAŞLI ALMIYIRUM BUYUGUM DE OLSA GİTAR CALAN GENÇLERE SALDIRAN FESLI KADİR İN PİC YUNAN CEMAATLERI OGLANCI HAYWANCI TECAVÜZ CU HERŞEY VAR BUNLAR DA KAHİPELER CEMAAT EN AŞAĞI KALMAZ BUNLAR CAMİ LERDE BİLE COLUK ÇOCUKLARIMIZA TORUNLARINA TECAVÜZ EDEN YUNAN FESLI PİÇİ BUNLAR
bizi yönetenlere sesleniyorum sizinde cocuk ve torunlarınız var artık kendinize gelin böyle yönetim olmaz türküyeyi nereye götürüyosanız inanın sizde içinde gideceksiniz
ulan ne hale geldi memleket.
Adana Adana Adana merkez patlıyor herkes
sakalından utan allah ıslah etsin sizi
Yaşından da utanmıyorsun sen be sapık. Azanı teneşir paklar derler . Senin de sonun gelmiş galiba zaten boşuna oksijen tüketiyorsun. Sen ve senin gibiler yaşamayı haketmiyor. Tedavi olmayı düşünmek yerine böyle bir eylemi nasıl akıl ediyorsun yaaa. Çocuğun ailesi de anlamamış mı yaşananları herşeyden habersiz sürdürüyorlar hayatını.
bu nasıl insan, allah aşkına yeter artık.
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