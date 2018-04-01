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Boş gecekonduda çıkan yangını itfaiye söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Antalya’da imar planı kapsamında boşaltılan gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın akşam saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi yanında bulunan ve bir süre önce yeni imar planı kapsamında boşaltılan bir gecekonduda, bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Boş gecekonduda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Antalya’da imar planı kapsamında boşaltılan gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın akşam saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi yanında bulunan ve bir süre önce yeni imar planı kapsamında boşaltılan bir gecekonduda, bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 itfaiye ekibi yangını diğer gecekondulara sıçramadan söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Boş gecekonduda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Boş gecekonduda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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