Boş tırdan servet değerinde ’zehir’ çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, sürücülüğünü Sırp uyruklu şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tırda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 900 bin TL değerinde 153 kilogram esrar ele geçirildi.
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 14 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Sırp uyruklu Z.S. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tır, risk analizi saha çalışması çerçevesinde Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince X-Ray taramasına sevk edildi.
Tahta branda çıtalarına zulalamışlar
Tarama esnasında aracın dorsesinin muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dorse üzerindeki brandayı sabit tutmak için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş vaziyette 153 kilogram 208 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.
Piyasa değeri 3 milyon 900 bin TL
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 3 Milyon 900 Bin TL olduğu tahmin edildiği açıklandı.
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