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Boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

Çorum’da boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı yakalandı

Çorum’da boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olay yerinden kaçan zanlının kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3. Sokak’ta bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşi Gamze Kuru’dan (24) boşandığı öğrenilen Yakup M., sabah saatlerinde eski eşinin evine geldi. İddialara göre, Yakup M. ile o sırada evde bulunan kayınbiraderi Ramazan Kuru (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup M. yanında getirdiği tüfekle eski eşi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru’yu vurdu. Yakup M., olayın ardından kaçtı. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri polisi arayarak yardım istedi.
Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri cinayet zanlısı Yakup M.’yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olay yerinden kaçan zanlının kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Peki hiç soruyor musunuz erkekler bu hale nasıl geliyorlar diye? Şiddet diyip geçmeyin. Siddete elbette karşıyım ama kadınlarda da aldatma olayı hat safhada. Ellerinden TLF düşmüyor. Sanalda iki çift güzel söze kanip hemen yuvalarını dagitabiliyor
@ismail7 bukadar nerden iyi biliyorsun sende evli bir bayan avcisimisin? Yoksa karindami seni aldatiyor .. Herbayani bir kefeye koyamazsin. Evde gormezse ilgiyi gider diyorsan adam. Kadinda ilgi istiyor guzel soz istiyor.
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