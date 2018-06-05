Boşandığı eşini bıçaklayan eski kocaya 10 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, boşandığı eşi Özlem Kurnaz'ı (24) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cihan Ötay (37), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Aşkale Sokak'ta 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Cihan Ötay, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Özlem Kurnaz'ın evine giderek, yeniden bir araya gelmek istedi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce eski koca yanında bulunan mutfak bıçağı ile eski eşi Özlem'i karnından, ellerinden ve kasıklarından bıçakladı. Ağır yaralanan Özlem Kurnaz hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince yakalanan taksi şoförü Ötay, çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Cihan Ötay ile eski eşi Özlem Kurnaz hazır bulundu. Boşandığı eşiyle barışmak için evine gittiğini ifade eden sanık, "Özlem'le daha önceden konuşmuştuk. Ümitlenerek, yeniden bir araya gelmek için evine gittim. Kapıyı baldızım açtı. Özlem elinde telefonla uğraşıyordu. Telefonuna bakmak istedim. Bundan dolayı da aramızda tartışma çıktı. Elime bıçak alarak, rastgele salladım. Bıçağın kime geldiğini görmedim. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Cihan Ötay'ı, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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