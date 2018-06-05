Boşanma aşamasında olduğu karısını 4 kurşunla öldürdü

BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde Cüneyt Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Neşe Ü.'yü (22), kayınpederinin evinde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan zanlı kocanın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Olay, bu akşam saatlerinde Babaeski'ye bağlı Alpullu beldesinin Şeker Mahallesi Kısmet Sitesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 3 çocuk sahibi Cüneyt-Neşe Ü. çifti arasındaki geçimsizlik iddiaya göre, boşanma aşamasına geldi. Bunun üzerine Neşe Ü.,, bir kaç gün önce Alpullu beldesinde yaşayan kayınvalidesi Fatma, kayınpeder Fevzi Ü.'nün yanına geldi. İstanbul'da nakliyat firması bulunan Cüneyt Ü. de bu akşam saatlerinde karısının bulunduğu anne ve babasının evine geldi.
Çift arasında boşanma davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp balkona taşındı. Cüneyt Ü., balkonda eşi Neşe Ü.'ye üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 4 el ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde öldü. Cüneyt Ü. ise cinayetin ardından İstanbul plakalı otomobille evden ayrılıp kayıplara karıştı.
Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Neşe Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cinayetin ardından kaçan Cüneyt Ü.'nün yakalanması için jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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