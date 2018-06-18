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Boşanma aşamasındaki çiftin kavgası ölümle bitti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki Şaban Aruk (48) ve eşi Aysel Aruk (45) sokak ortasında kavga etti.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki Şaban Aruk (48) ve eşi Aysel Aruk (45) sokak ortasında kavga etti. Kavgada birbirlerini bıçaklayan Aruk çifti yaşamını yitirdi.
Merkez Yenişehir ilçesi, Şehitlik semtinde, bugün saat 13.50 sıralarında kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın çıktığı 71'inci Sokak'a giren polisler, Şaban Aruk ve boşanma aşamasında olduğu eşi Aysel Aruk'u yerde kanlar içinde buldu. Kesici aletle göğsünden yaralandığı belirlenen Şaban Aruk ile boynundan ve karnından yaralandığı tespit edilen Aysel Aruk bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şaban A., hastaneye götürülerken yaşamını yitirdi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Aysel Aruk da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavga sırasında kullanılan bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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