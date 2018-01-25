Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, M.G. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı, ticaretle uğraşan eşi M.G.'yi görüşmek üzere belirledikleri bir adrese çağırdı. Buluşma yerine gelen M.G.'ye, yanına gelen kar maskeli ve bıçaklı S.İ. ile İ.H.D. tarafından tehditle 1'er milyon liralık 3 senet imzalatıldı.

Senetleri zorla imzalayan M.G.'nin şikâyeti üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında senet imzalatılmasıyla ilgili M.G. isimli eşi ile birlikte S.İ. ve İ.H.D.'yi gözaltına aldı.

Kocasına tuzak kurduğu öne sürülen kadın ile senetleri imzalatan iki kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.