Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı (2)

TUTUKLANDI

Çerkezköy'de kendisine boşanma dava açan eşi Hediye Budak'ı tornavida ile saldırarak yaralayan Eyüp Budak, emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Eyüp Budak, 'Darp ve koruma tedbiri uzaklaştırma kararına uymama' gerekçesiyle tutuklandı. Adliye önünde gazetecilere, "Çok pişmanım" diyen Eyüp Budak, cezaevine konuldu.

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