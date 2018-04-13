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Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Çerkezköy'de kendisine boşanma dava açan eşi Hediye Budak'ı tornavida ile saldırarak yaralayan Eyüp Budak, emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı (2)

TUTUKLANDI
Çerkezköy'de kendisine boşanma dava açan eşi Hediye Budak'ı tornavida ile saldırarak yaralayan Eyüp Budak, emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Eyüp Budak, 'Darp ve koruma tedbiri uzaklaştırma kararına uymama' gerekçesiyle tutuklandı. Adliye önünde gazetecilere, "Çok pişmanım" diyen Eyüp Budak, cezaevine konuldu.

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Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı (2)

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