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Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hurdacı Eyüp B.

Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hurdacı Eyüp B. (52), evi terk eden ve boşanma davası açan eşi Hediye B.'ye (50), tekstil fabrikasındaki işine giderken durdurup, tornavidayla saldırdı. Başı ve yüzüne aldığı darbelerle ağır yaralanan Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Eyüp B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Çerkezköy'de hurdacılık yapan Eyüp B.'nin şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Hediye B., evi terk ederek, ablasının yanına yerleşti. Önceki evliliğinden 4 çocuğu bulunan Hediye B.'nin şikâyeti üzerine eşi Eyüp B.'ye mahkemeden 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Hediye B. ardından boşanma davası açtı.
Eyüp B., bir tekstil fabrikasında çalışan Hediye B.'yi dün sabah saatlerinde takip edip, İstasyon Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında durdurdu. Eyüp B. burada tartıştığı eşine yanında taşıdığı tornavida ile saldırıp art arda vurdu. Kanlar içinde kalan Hediye B., çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. Yaşanan kargaşadan yararlanan Eyüp B. ise olay yerinden kaçtı.
Başı ve yüzüne aldığı tornavida darbeleriyle yaralanan Hediye B., gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hediye B., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen, Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobese ve güvenlik kameralarında yaptığı incelemenin ardından şüpheli Eyüp B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdıBoşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdıBoşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı

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