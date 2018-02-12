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Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

KARS'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı.

Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı. Ruhşan E., polise teslim oldu.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin 36 FF 299 plakalı otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Park halindeki otomobildeki tartışma sırasında, Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan Ruhşan E., av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Gizem E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.
Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

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Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladıBoşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladıBoşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladıBoşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı

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