HABER

Boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

KARS'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaraladı. Ruhşan E., polise teslim oldu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin 36 FF 299 plakalı otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı. Park halindeki otomobildeki tartışma sırasında, Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan Ruhşan E., av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Gizem E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.

Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu

'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Polisten sarma sigara operasyonu

Polisten sarma sigara operasyonu

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.