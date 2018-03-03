Çarmuzu Mahallesi'nde bir çocuk babası Hakan F. boşanmak isteyen eşi Kübra F. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan F, eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınbiraderi M.G'yi ise yaraladı.
Yaralı M.G, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kübra F'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
SİLAHIYLA YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan Hakan F, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla yakalandı.
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Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
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