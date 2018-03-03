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Boşanmak istedi, hayatından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eşinden boşanmak isteyen 21 yaşındaki Kübra F. eşi tarafından öldürüldü

Boşanmak istedi, hayatından oldu

Çarmuzu Mahallesi'nde bir çocuk babası Hakan F. boşanmak isteyen eşi Kübra F. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan F, eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınbiraderi M.G'yi ise yaraladı.

Yaralı M.G, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kübra F'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

SİLAHIYLA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Hakan F, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya cinayet kadın cinayeti kübra F.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
idam gelsin artık
yazık bizlere ne hale geldi güzelim memleketimiz
nedir bu erkeklerin kadınları kölesi gibi görüp eziyet etmeleri istediğini alamayıncada öldürmeleri lanet olsun sizin gibi erkeklerede müslümanlarada siz cahiliye devrinden daha cahilsiniz betersiniz daha aşağılıksınız ne yapmış olursa olsun boşanırsın dayak öldürme senin haddin mi itin oğlu sizi böyle yetiştiren ana babanında... şerefsizler kanı bozuk ruh hastaları cehennemin dibinde yan yaşasın sizin gibi erkekler için cehennem!!!
Allah'tan korkmayan,Kuldan utanmayan canlı yaratık..
Kardesim kadın seni isteniyorsa ver yolunu gitsin .sanki dunyada bir tane o var.simdi çürü hapishanede.
güzelim kıza yazık olmuş. anneler babalar da akıllansın artık. bu kız 21 yaşında boşanıyorsa küçük evlenmiş demek ki. çocuklarınızı okutun kurtarın kızlarımızı böyle küçük kadın hayatlarından. Allah rahmet eylesin ne diyelim çok yazık...
KONUŞUNCA KONUŞTU DİYORLAR.ÜLKENİN BAŞINDA DİNDAR BİR İKTİDAR AMA GELİN GÖRÜN Kİ KADIN CİNAYETLERİ,ÇOCUK İSTİSMARLARI,HIRSIZLIK,FUHUŞ VE ANLAMSIZ YERE ÖLDÜRÜLEN İNSANLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.SİZCE DE BU İŞTE BİR TERSLİK YOK MU?BU TABLONUN TAM TERSİ OLMASI GEREKMEZ Mİ?
AİLE VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI.BUTUR AİLE SORUNLARININ ÇIKTIĞI BÖLGELERE EĞİTİCİ VE UZLAŞTIRICI DESTEK VERMELİ.
ey katıl senı rabbım bıldığı gibi etsın sana bir başkasını öldürme hakkını kım verıyor ey melun
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