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Boşanmak istediği eşinin kaçırdığı kadın, ağabeyine attığı mesajla kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 10:27 | Son Güncelleme 6 dakika sonra

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mutlu D. (39) ve 3 akrabası tarafından kaçırılan Yaşare D. (37), cep telefonundan ağabeyine attığı mesaj sayesinde jandarmaya yapılan ihbar sonucu kurtarıldı.

Ankara'da oturan Yaşare D., yaklaşık 5 ay önce eşi Mutlu D. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte Ereğli'de oturan ağabeyinin yanına yerleşti. Eşine boşanma davası açan Yaşare D., geçen Pazartesi günü Abalı Mahallesi'nde çocuğunu okula bıraktıktan sonra beyaz renkli bir kamyonet ile kaçırıldı. Aracın içerisine ağzı kapatılarak bindirilen ve cep telefonu alınan Yaşare D. aracın torpidosuna konulan telefonunu fark ettirmeden alarak ağabeyine 'Mutlu kaçırdı. Düzce' diye mesaj attı. Ağabeyinin haber vermesinin ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası aracın Ankara istikametine gittiğini tespit etti. Haber verilen jandarma ekipleri Yaşare D.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin telefonla ulaştığı Mutlu D., yaptığı görüşmenin ardından Düzce'de teslim oldu. Gözaltına alınan Mutlu D. ve yanındaki 3 akrabası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Kamyonette yaşadığı korku dolu anları anlatan Yaşare D., eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Eşinin kendisine sahile gidip konuşacaklarını söylediğini ancak aracı Ankara yönüne döndürdüklerini anlatan Yaşare D., konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beni zorla araca bindirdiler. Ben orada biraz arabadan çıkmak için mücadele ettim. Benim ağzımı kapatıp koltuğa yatırdılar kimse görmesin diye. Eşim arabayı kullanan akrabası Ümit A.’ya 'sür arabayı' dedi. Sahile gidip konuşacağız dedi ama Ankara yoluna girdik. Ağzımı sürekli olarak kapattığı için nefessiz kaldım ve fena olduğumu söyledim. Bana su verdiler. Dışarıya çıkmak istedim izin vermediler. Daha sonra lavabo ihtiyacım olduğunu ve karnımın aç olduğunu söyledim. Düzce’ye kadar yakalanırız korkusu ile durmadılar. Ben kendime gelince onların bana zarar vereceğini anladım. Onların suyuna gitmeye başladım. Eşime ‘Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Devam edelim. Şikayetçi olmayacağım’ şeklinde konuştum. İkna yoluna gittim. O sırada benden aldıkları telefonu alarak cebime koydum. Eşim beni lavaboya götürdü. Benimle birlikte o da geldi. Ben cebimden telefonu çıkararak sessize aldım ve ağabeyime kaçırıldığımı mesaj attım. Telefonu hemen kapatıp arabaya geri bindik."

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Yaşare D., eşinden boşanma sebebinin şiddet ve sürekli alkol alması olduğunu söyleyerek kendi ve çocuklarının hayatından endişe ettiğini ifade etti. Yetkililerden yardım isteyen Yaşare D., eşinin uzaklaştırma cezası alması için adliyeye müracaatta bulunduğunu söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
boşanma Zonguldak Ereğli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
her pisliğin altından alkol çıkıyor, içenleri bilmem ama savunanlar, her bir günahta sizin de payınız var.
Ölüm Geliyorum diyor bu kadının ve çocuklarının hayatı tehlikede kanunlarla yapılacak ne varsa yapılsın öldükten sonra kimse bana adaletten bahsetmesin lütfen
Adli kontrol, yarım bıraktığın işi tamamla diye süre vermiş devlet kocaya!!!
Yetkilerden destek bekliyordan sen öldün demektir.. Allah yardımcın olsun
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