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Boşanmak istediği karısını, babasının gözü önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, Suriyeli Orhan Dobram (25) boşanma aşamasındaki eşi Emine Selim'i (20) 3 tekerli elektirikli motosikletin arkasından yere düşürüp, 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Boşanmak istediği karısını, babasının gözü önünde öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Suriyeli Orhan Dobram (25) boşanma aşamasındaki eşi Emine Selim'i (20) 3 tekerli elektirikli motosikletin arkasından yere düşürüp, 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Abu Oday (56) ve ailesi, kentte birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Oday, kızı Emine Selim'i, Orhan Dobram ile evlendirdi. Çiftin bu birliktelikten Elif (3) isimli bir kızları oldu.
MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN KOŞUP BIÇAKLADI
Bir süre sonra Dobram, iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, polis merkezine gidip, eşi hakkında şikayetçi olduktan sonra boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. Boşanmak istemeyen Orhan Dobram ise olay günü, kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. Babasıyla birlikte alışverişe gitmek için 3 tekerli elektrikli motosiklete binen eşi Emine Selim'i gören Dobram, motosikletin peşinden koştu. Motosikleti yakalayan Orhan Dobram, yanındaki bıçağı çekerek seyir halindeki araçtan eşini yere düşürdü, ardından vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Abu Oday, motosikleti durdurup inerek kanlar içindeki kızının yanına koştu. Baba kızının başında feryat ederken, çevredekiler 112 Acil'i aradı.
Yaralı kadın, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Orhan Dobram ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Bu sırada Abu Oday da torunu Elif ile birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boşanmak istediği karısını, babasının gözü önünde öldürdüBoşanmak istediği karısını, babasının gözü önünde öldürdüBoşanmak istediği karısını, babasının gözü önünde öldürdü

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