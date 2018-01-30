HABER

Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:45 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Tayfun Beyoğlu (55), boşanmak isteyen 30 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Semye Beyoğlu'nu (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.Olay, öğleden sonra Öğretmenlerevi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tayfun Beyoğlu ile bir süredir geçimsizlik yaşayan Semye Beyoğlu, boşanmak istediğini söyleyerek 2 gün önce kızının evine gitti. Tayfun Beyoğlu, kızının evine giderek, eşini dönmeye ikna ettti. Çift, eve döndü.Çift arasında bugün öğleden sonra boşanma nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Eşinin boşanma isteğini kabul etmeyen Tayfun Beyoğlu, evdeki tabancasıyla önce eşine ateş etti, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerindeki incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.