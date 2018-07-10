Boşanmak isteyen eşine otomobiliyle çarpan sanık, ağır cezada yargılanacak

KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ

Zonguldak Ereğli Kadın Platformu da adliye önünde açıklamada bulundu. Platform sözcüsü avukat Mine Yılmaz davanın takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Adaletin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli, kaç kadın işkence görmeli, kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Buradan kadınlar olarak bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Öldürülmek istemiyoruz. Hükümet bu katliamları durdurmak için daha ne bekliyor? Kağıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil, acil önlemler istiyoruz. Biz kadınların talepleri oldukça açık ve nettir. Öldürülmeden önce ve gerçek koruma istiyoruz. Şiddet görmek kadının tarihsel kaderi değildir. Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulacağı güne kadar, Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

