Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan Fırat çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat'ı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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