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Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 05:12 | Son Güncelleme

Malatya'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Malatya oldu. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan Fırat çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat’ı gözaltına aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kadın cinayeti cinayet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah rahmet eylesin çok yazık olmuş ,,:(
Yz kızım gereği düşünüldü. Sanık 15 yılla cezalanırılmasına, olay bir anda geliştiği için cezanın 10 yıla, Öldürmek istememesini beyan etmesinden dolayı 5 yıla, sanığın uruşma boyunca efendiliğinde dolayı 2,5 yılla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
al isde bosandin ne oldu oda simdi cezaevinde yazik oldu olan yine cocuga oldu
Nasıl yaparsın?Bir yaşındaki çocuğunun annesini nasıl öldürürsün?Ben bunu yapabilenlerin insan olduğuna inanmıyorum.Allahın gazabı her iki taraftada peşini bırakmasın inşallah.
MANYAK ERKEKLERI NEREDEN BULUYORSUNUZZ
adi mahluk öldürmek çözümmü o yavrucak ne olacak şimdi nasıl bir hale geldik biz böyle insan sevdiği kadını nasıl vurabilir üzücü bir durum gercekten Allah rahmet eylesin
bu boşanma modasına uyanlara allah akıl fikir versin. herkes için demiyorum ama cok fazla şuan. kadın veya erkek bunun mükemmeli yok. birazda idare deneyin
APTAL ADAM. BU KADAR GÜZEL BİR BAYANA KIYILIR MI? BOŞANACAKSA BIRAKAYDIN GİTSİN. KADINA ALLAH RAHMET ETSİN. KOCANIN DA ALLAH BELASINI VERSİN.
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