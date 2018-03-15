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Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce Hasan Y.'nin (53) boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Y.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan Y.'nin eczane önünde kadına tabancayla ateş açıp kaçması yer aldı.

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Alanya'da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Hasan Y., boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için 12 Mart günü Yaylayolu Caddesi üzerinde, kadının çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanında konuştukları sırada Hasan Y. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Y.'ye 3 el ateş etti. Zehra Y., karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Hasan Y., çay ocağından yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hasan Y.'nin kısa süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. Zehra Y.'nin cenazesi olaydan bir gün sonra Güzelbağ Mahallesi'nde toprağa verildi. Hasan Y.'nin işlemleri için ise ailesinin beklendiği belirtildi.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİKLERİ

2 çocuğu ilk eşinden olan Zehra Y.'nin yaklaşık 2.5 yıl önce Hasan Y. ile evlendiği, her ikisinin de ikinci evliliklerini yaptığı belirtildi. Zehra Y.'nin birkaç ay önce geçimsizlikten dolayı boşanma davası açtığı, barışmak isteyen Hasan Y.'nin birkaç kez eşinin ev ve iş yerine geldiği, Zehra Y.'nin şikâyeti üzerine de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saat 09.30 sıralarında Zehra Y. çalıştığı eczanede müşteriyle ilgilendiği sırada Hasan Y.'nin geldiği, bir süre sonra da çiftin birlikte eczaneden dışarı çıktığı görüldü. Dışarıda oldukları sırada Hasan Y.'nin yanında getirdiği tabancayla ateş ettiği Zehra Y.'nin yere yığılması, Hasan Y.'nin ise tabancayı beline koymaya çalışarak olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.

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