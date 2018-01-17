Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Ankara'da oturan Yaşare D., yaklaşık 5 ay önce eşi Mutlu D. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte Ereğli'de oturan ağabeyinin yanına yerleşti. Eşine boşanma davası açan Yaşare D., geçen Pazartesi günü Abalı Mahallesi'nde çocuğunu okula bıraktıktan sonra beyaz renkli bir kamyonet ile kaçırıldı. Aracın içerisine ağzı kapatılarak bindirilen ve cep telefonu alınan Yaşare D. aracın torpidosuna konulan telefonunu fark ettirmeden alarak ağabeyine 'Mutlu kaçırdı. Düzce' diye mesaj attı. Ağabeyinin haber vermesinin ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası aracın Ankara istikametine gittiğini tespit etti. Haber verilen jandarma ekipleri Yaşare D.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin telefonla ulaştığı Mutlu D., yaptığı görüşmenin ardından Düzce'de teslim oldu. Gözaltına alınan Mutlu D. ve yanındaki 3 akrabası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Kamyonette yaşadığı korku dolu anları anlatan Yaşare D., eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Eşinin kendisine sahile gidip konuşacaklarını söylediğini ancak aracı Ankara yönüne döndürdüklerini anlatan Yaşare D., konuşmasını şöyle sürdürdü: