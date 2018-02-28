HABER

Boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında kızının yanında olan babası kanlar içinde yatan kızının başını dizine koyup, yardım etmek için çabaladı.
Olay, Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ç. (47) hakkında eşi Fatma Ç.’ye (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Fatma Ç., yaşanan olayların ardından Konya’da yaşayan babasının evine gitti. Boşanmak üzere olan Fatma Ç., babası Abdullah ile birlikte evindeki eşyaları taşımak için Seydişehir’e geldi. Bu sırada pompalı tüfekle eve gelen Yaşar Ç., evin önündeki Fatma Ç.’ye ateş açtı. Fatma Ç. kolundan ve karın boşluğundan yaralanırken, Yaşar Ç. olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Fatma Ç. yaralı vaziyette yerde yatarken, babası gözlerinin önünde vurulan kızının başını dizine koyup okşadı. Büyük şok yaşayan baba, bir yandan da kızına yardım için çabaladı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Ç., yapılan ilk müdahalenin ardın hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi. Polis olaydan bir süre sonra kaçan zanlıyı çarşı merkezinde yakaladı. Olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek ise zanlının attığı yerde bulundu.
Üç aylık hamile olan Fatma Ç.’nin kendisinden 12 yaş büyük olan Yaşar Ç. ile kaçarak evlendiği ortaya çıktı. Çiftin engelli bir çocukları bulunduğu, ayrıca Yaşar Ç.’nin önceki evliliğinden 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.