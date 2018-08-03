Bosna Hersekli turist denizde boğuldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bosna Hersekli turist Muhamed Potogija (67), denizde boğuldu.
Kemer ilçesine 1 Ağustos'ta eşiyle tatile gelen Muhamed Potogija, dün saat 17.30 sıralarında kaldığı otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Potogija'yı farke eden cankurtaranlar, hemen yardıma koştu. Jet-ski ile sahile getirilen Muhamed Potogija için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Muhamed Potogija yaşamını yitirdi. Potogija'nın cansız bedeni, incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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