HABER

Bosna Hersekli turist denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bosna Hersekli turist Muhamed Potogija (67), denizde boğuldu.

Bosna Hersekli turist denizde boğuldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bosna Hersekli turist Muhamed Potogija (67), denizde boğuldu.
Kemer ilçesine 1 Ağustos'ta eşiyle tatile gelen Muhamed Potogija, dün saat 17.30 sıralarında kaldığı otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Potogija'yı farke eden cankurtaranlar, hemen yardıma koştu. Jet-ski ile sahile getirilen Muhamed Potogija için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Muhamed Potogija yaşamını yitirdi. Potogija'nın cansız bedeni, incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Eşarpla boğulan Dilek davasında anne ve anneanne yeniden yargılanıyorEşarpla boğulan Dilek davasında anne ve anneanne yeniden yargılanıyor
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosuna 7 gözaltıŞanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosuna 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.