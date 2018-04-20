Bostancı’da bir ortaokuldaki öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bostancı Atatürk Ortaokulunda midesi bulanan çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tahlillerinin temiz çıktığı öğrenildi.

Bostancı Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde bulunan Bostancı Atatürk Ortaokulunda yaklaşık 12 öğrencinin midesinin bulanması üzerine panik yaşandı. Okul çalışanları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yemekten zehirlenmiş olma ihtimaline karşı öğrencileri en yakın hastaneye götürdü. Burada kontrolleri yapılan öğrencilerin tahlillerinin temiz çıktığı öğrenildi.