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Bot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

EDİRNE'de ikisi çocuk 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kaybolduğu bot faciasında, FETÖ şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında 98'er yıla kadar istenen Pakistan uyruklu Seyid Adnan (29) ve Muhammed Ali'nin (29) ilk kez hakim karşısına çıktı. Pakistan uyruklu kaçaklar, tutuklandıklarında verdikleri ifadeleri yalanlayıp suçsuz olduklarını savundu.

Bot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısında

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de ikisi çocuk 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kaybolduğu bot faciasında, FETÖ şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında 98'er yıla kadar istenen Pakistan uyruklu Seyid Adnan (29) ve Muhammed Ali'nin (29) ilk kez hakim karşısına çıktı. Pakistan uyruklu kaçaklar, tutuklandıklarında verdikleri ifadeleri yalanlayıp suçsuz olduklarını savundu.
Edirne'de 13 Şubat günü, Meriç Nehri'den botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerin bindiği bot alabora oldu. Ayşe Abdulrezzak (35), İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdurrezzak (1) hayatını kaybederken, iki aileden 5 kişi de kaybolmuştu. Geçen Nisan ayında Meriç nehrinde bulunan kadın cesedinin, bottan düşerek kaybolan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi. Bununla birlikte bot faciasında ölü olarak bulunanların sayısı da 4'e yükseldi. Olayın ardından tutuklanarak haklarında 98'er yıla kadar hapis istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ile Muhammed Ali ilk kez hakim karşısına çıkarak kendilerini savundu. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Pakistan uyruklu Muhammed Ali ile Seyid Adnan ve bottan düşerek Meriç nehrinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ayşe Abdulrezzak'ın akrabası Halil Abdulrezzak da katıldı.
'BEN DE YUNAN'A KAÇACAKTIM, BOTTAKİLERİ TANIMIYORUM'
Pakistanlı sanıklardan Muhammed Ali, tercüman aracılığıyla mahkemede verdiği ifadesinde suçsuz olduğunu öne sürdü. Yunanistan'a kaçmak için sınıra geldiğini ve bottan düşerek kaybolanları tanımadığını anlatan Ali, "Kayıkta ben en arkada oturuyordum Müslüman yalan söylemez oruç tutuyorum. Bir tane adam vardı, herkesi oturtmuştu. Çok karanlıktı, dilini anlamıyordum. Herkesi oturttu, beni de arkaya oturttu. Bot Yunan tarafında kenarda alabora oldu. Kenara yanaşınca herkes hızlı şekilde yukarı çıkmaya çalıştı. Ben de kıyıya çıktığım zaman elimi tutmalarını söyledim ama dilimi anlamadıkları için kimse elimi tutmadı. Yunana geçtim ancak sabah 9-10 gibi tekrar bulduğum şişme bot ile Türkiye'ye geçtim ve yakalandım. Ben kimseden karşıya geçirmek için para almadım. Ben daha önce 30 kişilik grupla gitmeye çalışırken yakalandım. 4 aydır tutukluyum, sadece kendim geçecektim, bir kere affedin ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmayacağım" dedi.
Diğer Pakistan uyruklu tutuklu sanık Seyid Adnan ise, Yunanistan'a sebze satmak için kaçak olarak gitmek istediğini ve bu nedenle sınıra geldiğini belirterek, "Aksaray'dan bindik, sınıra kadar geldik. Sonra askerler geldi, hiç bir şey görmedim. Muhammed Ali onlarla birlikte gitmişti, ben bottaki diğer kişileri hiç görmedim. Yemin ederim, imkanım varken de kaçmadım" diyerek suçsuz olduğunu söyledi.
Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, savunmalarının ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
98'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede, Pakistanlı Seyid Adnan ile Muhammed Ali hakkında, 'Göçmen kaçakçılığı', 'Terör örgütüne bilerek yardım etmek' suçlarından 4'er kez ayrı ayrı, 'Olası kastla adam öldürme' suçlamasıyla toplam 98'er yıl hapis ve 10 bin günü kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Bot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısındaBot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısındaBot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısındaBot faciasındaki Pakistanlı organizatörler hakim karşısında

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