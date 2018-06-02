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Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

SİİRT'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında, ailesiyle birlikte Botan Çayı'nın kenarına giden 7 yaşındaki Yusuf Başaran, suya düşerek kayboldu.

Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında, ailesiyle birlikte Botan Çayı'nın kenarına giden 7 yaşındaki Yusuf Başaran, suya düşerek kayboldu.
Siirt'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında ikamet eden ve ailesi ile beraber Botan Çayı'nın kenarına giden Yusuf Başaran, çay kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Başaran'ın suya düştüğünü gören ailesi ve çevredekiler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. AFAD ekipleri, nehirde botlarla küçük Yusuf’u arama çalışmalarına devam ediyor.

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Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kaybolduBotan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu

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