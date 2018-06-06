Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu (2)

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Siirt'te, 4 gün önce Botan Çayı'na düşüp, suda kaybolan, bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bugün bulunan Yusuf Başaran'ın (7) cenazesi, otopsinin ardından aileye teslim edildi. Başaran'ın cenazesinin, aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Yusuf Başaran'ı arama çalışmalarına katılan kuzeni İlhan Başaran, "Botan kenarında oyun oynuyordu. Oyun oynadığı esnada Yusuf, dengesini kaybediyor ve suya düşüyor. Arkadaşı koşarak, bize haber verdi. Biz de Yusuf'un düştüğü yere gittik; ancak su çok akıntılıydı. Suya girdik; ama bulamadık. Düştüğü yerde bir tek Yusuf'a ait terliği ve elinde oyuncak olarak oynadığı bastonu gördük. 4 gün aradan sonra Yusuf, su kenarında bulundu. Acımız büyüktür" dedi.
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