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Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

SİİRT'te, 4 gün önce Botan Çayı'na düşerek, suda kaybolan Yusuf Başaran'ın (7) cansız bedenine ulaşıldı.

Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, 4 gün önce Botan Çayı'na düşerek, suda kaybolan Yusuf Başaran'ın (7) cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi, suya düştüğü yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, amcası ve dayısının yaptığı arama sonucu bulundu.
Siirt'in merkeze bağlı Yığıllı mezrasında oturan ve 2 Haziran Cumartesi günü ailesiyle beraber Botan Çayı'nın kenarına giden Yusuf Başaran, çay kenarında oynadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Başaran, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasına rağmen bulunamadı. Ekipler arama çalışmalarını aynı bölgede 4 gün boyunca sürdürürken, Başaran'ın ailesi ve yakınları ise daha uzakta küçük çocuğu aradı. Başaran'ın amcası ve dayısı, bugün sabah saatlerinde, olay yerine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Kaplıcası civarında yeğenlerinin cansız bedenine ulaştı. Yusuf Başaran'ın cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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