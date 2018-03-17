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Botları batma tehlikesi geçiren 38 kaçak kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 38 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Botları batma tehlikesi geçiren 38 kaçak kurtarıldı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 38 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak, bugün saat 02.42'de, yardım talebinde bulundu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken, batma tehlikesi geçiren lastik botta zor anlar yaşayan göçmenlerin çağrısı üzerine, bölgeye 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik uçağı tarafından saat 03.10'da denizdeki yeri tespit edilen 7'si Güney Afrika, 2'si Afganistan, 21'i Suriye, 5'i Pakistan, 3'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 38 kişi, sahil güvenlik botuyla kurtarılarak Sığacık Limanı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Botları batma tehlikesi geçiren 38 kaçak kurtarıldıBotları batma tehlikesi geçiren 38 kaçak kurtarıldı

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