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Boya yüklü TIR, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde hareket halindeyken alev alan boya yüklü TIR'ın dorsesi, yangında kullanılmaz hale geldi.

Özay DOĞAN/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde hareket halindeyken alev alan boya yüklü TIR'ın dorsesi, yangında kullanılmaz hale geldi. TIR'dan yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'deki bir fabrikadan aldığı boyayı Irak'a götüren Mahmut Almaz yönetimindeki 73 TA 052 plakalı TIR, Ankara- Adana Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale eden Almaz, söndürmeyi başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede TIR'ın dorsesini saran alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından TIR'ın dorsesi ve ağaçlık alandaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, alevlerin söndürülmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

TIR'ın dorsesindeki boyaların tamamının yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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