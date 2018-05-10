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Boyacıyı 200 liralık yemek borcu için öldürüp, evi ateşe vermişler(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI  Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde  200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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