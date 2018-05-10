Boyacıyı 200 liralık yemek borcu için öldürüp, evi ateşe vermişler(2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

