Boydak kardeşlerin yargılandığı davada tahliye çıkmadı

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü işadamlarının da yer aldığı 8’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıkmazken, tutuklu sanık Şükrü Boydak etkin pişmanlıkta bulundu. 68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü son celsesinde mahkeme heyeti Boydak’ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018’e ertelemişti. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Memduh Boydak Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık Halit Gazezoğlu Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar Şükrü Boydak, Mehmet Fındık, Mehmet Filiz, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş ve tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı.

Başbakanlık avukatı da duruşmaya katıldı

Diğer FETÖ davasında yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanıkların ifadeleri mahkemece okundu. Başbakanlık adına duruşmaya gelen avukatın katılma talebi kabul edildi.

“Bir Allah’ın kulundan cemaat, cemiyet adına bir istekte bulunduysam ceza verin bana”

Tanık ifadelerine ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Memduh Boydak, “Okuduğunuz ifadeleri SEGBİS’ten katıldığım için tam anlayamadım. Tarafıma süre verilsin. Bir Allah’ın kulu cemaat, cemiyet adına bir istekte bulunduysam ceza verin bana” dedi.

Şükrü Boydak etkin pişmanlıkta bulundu

Tutuklu sanık Şükrü Boydak ise etkin pişmanlıkta bulunduğu ifadesini mahkemeye sundu. Mahkeme etkin pişmanlık ifadesinin çok uzun olması nedeniyle duruşmada ifadeyi okumadı. Şükrü Boydak’ın yurt dışı gezileri, gezilere kimlerin katıldığı, FETÖ’nün Pensilvanya’da yaşadığı yerin nasıl olduğu, içeride neler olduğu gibi bilgiler verdiği öğrenildi.

“Yıllık 7 katrilyon cirosu olan şirket küçük miktarlara tenezzül eder mi?”

Tutuksuz sanık Mustafa Boydak da tanık olarak dinlenen Arif Budak’ın husumet beslediğini, diğer şirket ortaklarının da tanık olarak dinlenilmesini talep ederek, “Biz bu kardeşlerimize hep sahip çıktık. Bir husumetle bunları söylüyor ama biz yine sahip çıkarız. Yıllık 7 katrilyon cirosu olan şirket küçük miktarlara tenezzül eder mi? Bir yerden kesip diğer yere vermek şirketimizin itibarına zarar verir” diye konuştu.