Boydak kardeşlerin yargılandığı davada tahliye yok

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 528 gün önce başlayan Boydak ailesinin ve yöneticilerinin yargılandığı 9 sanıklı davada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 28 Mayıs’a ertelendi.

528 gün önce başladı, 7. celsesi görüldü

528 gün önce, 1 Kasım 2016’da başlayan 68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü celsesinde mahkeme heyeti Boydak’ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018’e ertelemişti. 6 Şubat’ta görülen davada 14 sanıktan 5’inin bu dosyadan tefrik edilmesine ve Boydakların olduğu 9 sanıklı davanın 7. celsesinde 13 Nisan’a ertelenmesine karar vermişti.

Başbakanlık avukatı da hazır bulundu

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Memduh Boydak ile Şükrü Boydak ve tutuksuz sanıklar Bekir Boydak ile Halit Bayhan duruşma salonunda avukatları ile hazır bulunurken, tutuklu sanık Hacı Boydak Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Şükrü Boydak hakkında yeni bir dava açıldığı ve talimat ile Bank Asya’ya 3 milyon TL mevduat artırımı gibi iddiaların yer aldığı dava dosyasının bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Şükrü Boydak’ın savunmasının ardından 13 savunma tanığı dinlendi. Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkında mütalaayı hazırlamak üzere süre isteyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda raporların beklenilmesine, savcılığa mütalaa için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında hazırlayacağı mütalaasını 20 Nisan’da UYAP üzerinden dosyaya gönderecek. Karar duruşması ise 28 Mayıs’a ertelendi.