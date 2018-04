Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Azerbaycan’a sipariş verdiği makineleri İstanbul’a indirtip parçalayarak satan şebekeyi, İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulunan Çinli firmaların yetkililerinin takibi yakalattı.

MATBAA MAKİNESİ ŞİRKETLERİ



Geçtiğimiz ay İstanbul’da yaşanan 10 bin km’lik müthiş vurgun, Çin’de matbaa makinesi üreten iki firma yöneticisinin İstanbul’a gelip savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Çinli Jiangsu Drient Co. Ltd. ve Dongfoug Co. Ltd. şirketi yöneticileri Türkiye’de iş yaptıkları şirketlerin kendilerini dolandırdığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

ZAMANINDA ÖDEMEYLE GÜVEN UYANDIRDI



Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları soruşturmada, Çinli bir matbaa makinesi üretim firmasının, İstanbul merkezli Yakup Ersezer'in yönettiği bir şirketle ticaret yaptığını, uzun süre şirketten küçük çapta sipariş veren Ersezer'in ödemeleri zamanında yaptığını ve en son Çinli firmaları arayarak, Azerbaycan'da bir müşteri bulduğunu belirtip 2 farklı firmaya 1 milyon 200 bin Dolar değerinde makine siparişi verdiğini tespit etti.