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Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da matbaa makinesi ithalatı adı altında faaliyet gösterdiğini ileri sürerek irtibata geçtiği Çinli 2 firmayı, önce küçük alışverişlerle güven tesis edip ardından, 1 milyon 200 bin dolar dolandıran 6 kişilik bir çete polis tarafından yakalandı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Azerbaycan’a sipariş verdiği makineleri İstanbul’a indirtip parçalayarak satan şebekeyi, İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulunan Çinli firmaların yetkililerinin takibi yakalattı.

MATBAA MAKİNESİ ŞİRKETLERİ

Geçtiğimiz ay İstanbul’da yaşanan 10 bin km’lik müthiş vurgun, Çin’de matbaa makinesi üreten iki firma yöneticisinin İstanbul’a gelip savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Çinli Jiangsu Drient Co. Ltd. ve Dongfoug Co. Ltd. şirketi yöneticileri Türkiye’de iş yaptıkları şirketlerin kendilerini dolandırdığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

ZAMANINDA ÖDEMEYLE GÜVEN UYANDIRDI

Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları soruşturmada, Çinli bir matbaa makinesi üretim firmasının, İstanbul merkezli Yakup Ersezer'in yönettiği bir şirketle ticaret yaptığını, uzun süre şirketten küçük çapta sipariş veren Ersezer'in ödemeleri zamanında yaptığını ve en son Çinli firmaları arayarak, Azerbaycan'da bir müşteri bulduğunu belirtip 2 farklı firmaya 1 milyon 200 bin Dolar değerinde makine siparişi verdiğini tespit etti.

AZERBAYCAN'A SİPARİŞ VERİP İSTANBUL’A İNDİRTTİ

Mali polis ekipleri, ticaret yaptığı firmalara zamanında ödeme yaparak güven kazanan Yakup Ersezer'in makinelerin Çin'den gemilerle yola çıkınca iki farklı firmanın yetkilisini arayarak Azerbaycanlı firmanın makineleri inceledikten sonra alacağını belirtip ödeme yapılmadan Ambarlı Limanı'na indirilmesini istediğini ve Çinli firmaların oluşan güven üzerine isteği kabul ettiğini ve bunun üzerine de Yakup Ersezer'in limandan makineleri aldıktan sonra Çinli 2 firma ile tüm irtibatını kestiğini belirledi..

BABASI DA İŞİN İÇİNDE

Makinelerin Azerbaycan'a gitmediğini ve parçalar halinde Türkiye'de satıldığını da tespit eden mali polis ekipleri, dolandırıcılık olayının Yakup Ersezer ile birlikte babası B.E. ve A.E.D., H. K., L.M. ve M. Y.’ isimli şahıslarında bulunduğunu tespit etti.

400 BİN LİRA PARA, ÇELİK YELEK VE 3 GLOCK

Tespitin ardından düzenlenen operasyonda Y.E ve babası B.E ile birlikte 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde yaptığı aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, 3 adet suikast silahı olarak bilinen glock marka tabanca ile çelik yelek ve 400 bin lira para ele geçirdi. Emniyette susma hakkını kullanan 6 şüpheliden şebeke lideri olduğu öne sürülen Y.E. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanıp cezaevine konurken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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