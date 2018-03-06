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Böyle evlat olmaz olsun! Yatalak annesine hakaretler yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi gören yatalak annesine “Bakırköy’e yatıracaklar, seni her gün dövecekler, yılansın sen” şeklinde art arda hakaretler eden kadın böyle evlat olmaz olsun dedirtti. Diğer hasta yakınlarının kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kadının, annesinin İstanbul Cerrahpaşa’da kameralara yansıyan bir görüntü böyle evlat olmaz olsun dedirtti.

Kameralara yansıyan görüntüde yatalak ve altı bezli olan yaşlı bir kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde bu sırada yaşlı kadının öz kızı tarafından azarlandığı görülüyor.

Öz kızının annesine “Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. Bakırköy’e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler” dediği görülüyor.

Öz kızından azar işiten annenin ise mırıldanarak ‘Allah seni görecek’ demesi üzerine kızın, ‘Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana. Yılansın sen’ dediği kameralara yansıyor.

Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri böyle evlat olmaz olsun dedirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Bakırköy hasta

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ne olursa olsun sonuçta anne yaa böyle davranmaya hakkın yok senın embesil allah seni bildiği gibi yapsın
sen nasıl ölecen. bakalım pislik kadın.
Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ebeveyn değilim, ama annenin babanın evladına baktığı sabrettiği kadar evlatlar sabretmiyor. Analık mı yaptın diyor bana, kız bilir yaşadıklarını belki haklıdır bilemem ama, eline muhtaç olan biri, yardıma muhtaç olan birine böyle davranmak vicdansızlıktır. Allah kimsenin eline düşürmesin, herkese hayırlı ve sıralı ölüm versin..
mahkeme bunun içindir önce sor doğrumu araştır sonra yargıla hemen gökten belayı indirmişsiniz kadına bukadar hakaretin altında ne var acaba
Allah seni binbeter etsin inş.amin
sen dusurme yarabbı
Ne kadar Kötü olursa olsun demeyin benimde annem bana etmediği kalmadı baktım olmuyor uzaklaşmak gerek artık konuşmuyorum. zarar gelecekse bir tarafa en iyisi uzaklaşmak ama tabi böyle şeyler olmaz hadi olsun kameraya alma bari uzaklaş zararı varsa annenin veya evladın.
Kuran, kendi kendisini açıklar. Nitekim Fatiha süresinde okuduğumuz ''bizi dosdoğru yola ilet'' ifadesindeki dosdoğru yolun ne olduğunu Allah, Enam 151 ve 152'de 10 madde sıralayarak açıklıyor ve 153'te de ''İşte benim dosdoğru yolum budur'' diyor. Bu 10 madde içerisinde Allah'a ortak koşmayın dedikten hemen sonra ana ve babaya iyilik etmek emredilmiş. İnsan hakları evrensel beyannamesinde ise ana ve babaya iyi davranmaya yönelik bir kavram bile yok. Allah, bizi uyarmış ve bize mühlet vermiş. Artık isteyen Rabbine döner ve dosdoğru yol üzere olur. Ölüm geldikten sonraki pişmanlık faydasızdır.
biz bu konu hakkında hiçbirşey bilmiyoruz allah herşeyi biliyor kim suçluysa onun cezasını en adaletli şekilde verecektir
@83umut bişey bilmemize gerek yok.en kötü anne bile olsa bu muamele doğru olamaz
tahminimce bu teyze mirası paylaştırmış.istediğini elde eden çocukları da kadını yük olarak görüyor.ah be teyzem keşke mirası paylaştırmak için ölmeyi bekleseydin,şimdi sana el bebek gül bebek bakıyor olacaklardı.
tahminimce bu teyze mirası paylaştırmış.istediğini elde eden çocukları da kadını yük olarak görüyor.ah be teyzem keşke mirası paylaştırmak için ölmeyi bekleseydin,şimdi sana el bebek gül bebek bakıyor olacaklardı.
kızı da annedir veya olacaktır avlatlarından da aynısını görür
ban annelik mi yaptın diyor. kimse annesine böyle birşey demez. artık annesi de ne yaptıysa.
yazıklar olsun senın gıbı kadına ya
Allah senin belanı versin inşallah sende o duruma düşersin de senide görürüz böyle pislik kari
her ne olursa olsun Ana analığını yapmamaışta olsa Allah onu sana muhtaç etmiş işte senind eyapmanmn gereken tekşey anneni sevmiyorsan bile ona Allah rızası için bakmandı...
inan bana kurban olduğum allah görüyor
İzlerken ağladım kadının haline... Evlat ne kadar kötü olursa olsun anne birgün offf demez ama sen evlat olacak mahlukat gün gelir inşallah sana da aynısını senin evladın yapar ...
Bu kadından şikayetçiyim derhal tutuklayın ve bakırköye yatırın Ana candır can hain evlat
Her ne olursa olsun Anne Babaya yaşlılara böyle davranılmaz kadın sana muhtac durumda ustundekı ortuyu acıyo mahremı o senın ne hakkın var utanmadan vdyoyada cekıyo Allah belanı versın binbeter ol
Rabbim senin gibilerin cezasının bu dünyada da ahirettede verecektir.
Eden ettiğini bulur edep olsa annesine laf söylemez anne onun için kim bilir ne zorluklar çekti nelere katlandı en basitinden karnında taşıdı besledi büyüttü emeklerinin karşılıgını böylemi hakediyor
bu yaptığı hareket tasvip edilemez, ama böyle anne olmaz olsun haberlerinin altına yaptığınız yorumlar gelsin aklınıza, ya onlardan biri ise ?
Bide kızı olan anneler için sigortalı derler. Yazıklar olsun böyle evlada. Allah da seni daha beter durumlara düşürür inşallah yaşlanınca.
Senin gibi bir şeytanın çocuğu varsa annene yaptığının daha beterini sen yaşayacaksın.Tarih tekerrürden ibarettir.O kadıncağıza yaptığının daha beterini sen yaşamadan Allah almayacak o pis canını.................
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