Böyle evlat olmaz olsun! Yatalak annesine hakaretler yağdırdı

Kameralara yansıyan görüntüde yatalak ve altı bezli olan yaşlı bir kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde bu sırada yaşlı kadının öz kızı tarafından azarlandığı görülüyor.

Öz kızının annesine “Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. Bakırköy’e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler” dediği görülüyor.

Öz kızından azar işiten annenin ise mırıldanarak ‘Allah seni görecek’ demesi üzerine kızın, ‘Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana. Yılansın sen’ dediği kameralara yansıyor.

Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri böyle evlat olmaz olsun dedirtti.

İHA