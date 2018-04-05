Böyle hayata döndürdüler

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 81 yaşındaki Kibar Sancar henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU



Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği (DAK-SAR) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamı boğulmaktan son anda kurtardı. Denizden çıkartılarak bota alınan adama dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Sancar hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.