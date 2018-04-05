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Böyle hayata döndürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Yenikapı sahilinde yürüyen 81 yaşındaki adam dengesini kaybederek denize düştü. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından son anda kurtarılan adam, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 81 yaşındaki Kibar Sancar henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği (DAK-SAR) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamı boğulmaktan son anda kurtardı. Denizden çıkartılarak bota alınan adama dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Sancar hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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deniz Yenikapı sahil Kibar Sancar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
günün en güzel haberi ... Allah ömrünü vaar etsin .. geçmiş olsun ... emeği geçenlerden Allah razı olsun ...
allah razı olsun
Daha sargı bezinin ne oldupunu bilmiyor yok böyle birşey ya çocuk değil ki susasın dersin çocuk bilmiyor bildiğin sağlık memuru olmuş bu o kafayla nasıl sınavı geçmş biz ölelim o zaman
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