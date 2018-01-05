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Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Karabük’te yaşayan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü’nün nüfus cüzdanında ay ve gün hanesinin yerinde '00.00.1942' yazıyor.

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.

Ertüngü, “Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Abim ve ablam vardı onlar da bilmiyor. Zamanında abime de nüfus cüzdanıçıkarmamışlar. Sonradan abimle beni ikiz diye yazdırmışlar. Bugüne kadar hiç doğum günü dahi kutlamadım ve pasta da kesmedim" dedi.

"Eşim zamanında kimlikleri değiştirirken, kendisi beni 2 yaş küçük yazdırmış" diyen Rahmine Ertüngü, "Aslında yılım da belli değil. Bundan sonra 5 Ocak olarak her yıl doğrum günümü kutlarım" diye konuştu.

'5 OCAK OLARAK YAZDIRACAĞIZ'

İbrahim Ertüngü ise, annesinin bugüne kadar resmi kurumlarda ve hatta oy kullanırken bile hiç sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, “Annem birkaç defa bize 'benim doğum günümü niye kutlamıyorsunuz' dedi ama biz de üzerine düşmedik. Ama şimdi 5 Ocak tarihini doğum günü olarak yazdıracağız. Şimdi yeni kimlik kartı ve kanun da çıktı. Hataları düzelttirip 5 Ocak olarak yazdıracağız” dedi.

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kimlik Karabük kadın nüfus cüzdanı doğum tarihi

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