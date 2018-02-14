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Boynu kesilen köpek hayata tutundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da boynu ense kısmından derinlemesine kesilen köpek, yarasına dikiş atılıp bakıma alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da boynu ense kısmından derinlemesine kesilen köpek, yarasına dikiş atılıp bakıma alındı.

Olay, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sanayi sitesi içerisinde bir köpeğin boynunu, ense kısmından derinlemesine kesti. Can havliyle kaçarak site içerisinde dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

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