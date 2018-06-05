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Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

 BOZCAADA’da bu yıl ikincisi düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali’nin programı açıklandı.

Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BOZCAADA’da bu yıl ikincisi düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali’nin programı açıklandı.

Ayazma Manastırı'nın bahçesinde 27-28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Bozcaada Caz Festivali, funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içerecek geniş bir programla farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak. Festivalde, Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz, Alp Ersönmez'in 'Cereyanlı' projesinde sahneye çıkacak. Korhan Futacı'nın Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever’le gerçekleştireceği 'Pavli Experiment' da festival programında dikkati çekerken, Ceyl'an Ertem ve Nilipek.’in yanı sıra birçok sanatçı konser verecek.

Festivalde bu yıl müziğin yanı sıra atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri ve adanın farklı noktalarında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Bozcaada Caz Festivali 2018’in programı şöyle:

-27 Temmuz Cuma-

Alp Ersönmez 'Cereyanlı' feat. Erik Truffaz

(Volkan Öktem, Çağrı Sertel, Engin Recepoğulları)

Ceyl'an Ertem

Lahza (Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz)

Yarımdünya Klarnet Trio

Harun İzer (Dj Set)

-28 Temmuz Cumartesi-

Bozcaada Ensemble (İmer Demirer, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Su İdil, Tolga Bilgin)

FOURinthePOCKET

Ercüment Orkut 'Low Profile' (Alper Yılmaz)

Kerem Akdağ (Dj Set)

-29 Temmuz Pazar-

Korhan Futacı 'Pavli Experiment' feat. (Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever)

Nilipek.

Deniz Mahir Kartal feat. Sarp Maden

Emir Ersoy 'Projecto Cubano'

Kaan Düzarat (Analog Kültür Dj Set)

Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli olduBozcaada Caz Festivali’nin programı belli olduBozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

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