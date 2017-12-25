Bozova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 20.40'ta, merkez üssü Baltaş Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
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