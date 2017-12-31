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Bozova’da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 13:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde devrilen mucur yüklü kamyonu kullanan Ali Boz (47) yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman'daki taş ocağından Şanlıurfa'ya mucur taşıyan Mehmet Boz'un kullandığı 06 FY 1894 plakalı kamyon Bozova yakınlarında sürücüsünün direksiyonkontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşı şeridinde yan yatarak devrildi. Kamyondaki mucur yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kamyon sürücüsü Ali Boz'un yaşamını yitirdiği saptadı. Olay yeri incelemesinin ardından sürücü Boz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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