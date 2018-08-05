Bozova'da kamyonetle otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Bozova karayolu Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 LY 320 plakalı kamyonet ile 63 YD 743 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Abdulbaki Tatar ve Mehmet Tatar olay yerinde hayatını kaybetti, İslim Tatar, Muhammed Kenan Tatar ve adı öğrenilmeyen 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga kondu.

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