Bozova'da kamyonetle otomobil çarptı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3 OLDU
Şanlıurfa'da'den Atatürk Barajı'na pikniğe gittikleri öğrenilen Mithat Tatar'ın kullandığı 63 YD 743 plakalı otomobilin, önünde ilerleyen Abdulcelil Beyaztaş'ın kullandığı 63 LY 320 plakalı kamyonete arkadan çarptığı belirlendi. Kazada aynı aileden Abdulbaki ve Muhammed Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, Nurullah Tatar ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada yaralanan İslim (7), Kenan (3), Yasemin ve Songül Tatar'ın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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